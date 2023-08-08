台北成人展｜三上悠亞引退前再訪台 帶女優兵團現身氣勢勁
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無線娛樂新聞台報導：一班日本人氣AV女優好似已經宣佈引退嘅 三上悠亞 新有菜 同 河北彩花 等 呢日一齊現身台北成人展。佢哋一字排開任影嘅畫面氣勢強大，呢日亦吸引大班Fans到場一賭佢哋真貌風彩。呢日三上悠亞亦以中文同現場觀眾打算招呼，又提到自己即將引退，仲話台北成人展係自己引退前最後一場大型活動呀。
由偶像轉型成為AV女優嘅佢，呢日又提到台北正受颱風影響﹐過往仲試過見證台北打風嘅強勁威力，佢仲話希望呢次行程可以暢快咁大啖台灣知名嘅各樣美食呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台