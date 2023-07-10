台北電影頒獎禮｜王柏傑首封影帝激動爆粗 陸小芬息影廿年復出即封
第25屆台北電影頒獎禮圓滿結束，一眾藝人包括 張鈞甯 陳庭妮 謝欣穎 王淨 宋芸樺 許瑋甯 林柏宏 等紛紛盛裝現身會場，而 王柏傑 就以《疫起》嘅優秀表現首封影帝、影后就由 陸小芬 套得。
《疫起》同時獲得最佳導演、最佳視覺設計等共五項大獎，成為今屆大贏家。王柏傑仲因為太過興奮而喺台上爆粗，更加話自己邀動到自己講過乜都唔記得喇。佢更指要為2003年為對抗SARS疫情奮戰嘅醫護人員致敬。
至於息影近廿年再復出嘅 陸小芬 以《本日公休》嘅演出一舉獲得影后殊榮，佢就指自己醞釀廿年嘅演技一次過爆發。而為頒獎禮擔任嘉賓嘅「姐夫」 AKIRA 就話一向有欣賞台灣唔同電影作品，不過被問到太太 林志玲 有冇機會復出時，佢就指要以志玲自己想法為先喇。
華語樂壇天后 李玟 日前離世，呢日身為好友嘅 許瑋甯 就仍難掩哀痛，又指多年來一直受Coco唔少照顧，又話二月時曾經同對方聯絡，當時佢仲稱自己會好好過生活。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！