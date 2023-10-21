「姥姥」陳展鵬被封最佳演繹 火雞姐傅嘉莉VS包租婆戴祖儀終極醜化…
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無線娛樂新聞台報導：「姥姥」陳展鵬被封最佳演繹 火雞姐傅嘉莉VS包租婆戴祖儀終極醜化
周五播出嗰集TVB台慶劇《香港人在北京》講文創園舉辦脫單派對，陳展鵬、吳若希、傅嘉莉、戴祖儀、吳業坤、洪永城、傅嘉莉、陳星妤同蔡潔等化身電影角色現身，陳展鵬同吳若希分別化身《倩女幽魂》黑山老妖同聶小倩、洪永城同傅嘉莉扮《食神》史提芬周同火雞姐、戴祖儀同吳業坤變《功夫》包租婆同包租公。
眾人推舉「姥姥」陳展鵬獲最佳演繹，洪永城讚佢好有神髓，伸條脷好似會食人，戴祖儀仲用展鵬伸脷表情圖整sticker，傅嘉莉亦唔弱，今次神還原《食神》火雞姐，驟眼睇真係幾似莫文蔚，傅嘉莉笑稱以前做模特兒嗰陣有好多人話佢似莫文蔚，當日好多人搵佢影相，傅嘉莉爆棚假牙有啲鬆怕講嘢唔小心飛出嚟，戴祖儀同樣為角色落重手劃深咗鼻窿醜化自己，搞到自己面目全非。
網民點睇？
我覺得傅嘉莉嗰場戲最正，好感動！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台