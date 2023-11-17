台慶綵排丨何廣沛被拍檔打爆缸 陳懿德預告戰衣中門大開
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無線娛樂新聞台報導：19號就係TVB台慶嘅大日子，呢日何廣沛、阮浩棕、孔德賢、鄭衍峰、鄺潔楹Judy、梁凱晴、朱凱婷同吳幸美等就齊集為當晚嘅大型演出綵排。
男子組練習咗一排嘅激光劍演出呢日終於一氣呵成預演，不過大家就太用力，唔只徐文浩爆呔，就連何廣沛都被拍檔誤傷，打到右手爆缸呀，不過因為太投入演出，所以何廣沛話唔知係畀邊個兄弟打傷，令佢要緝兇呀！
唔只何廣沛受傷，就連徐文浩都被爆練習時扭傷腳，要撐住拐仗出嚟做訪問，但因為不斷畀班兄弟調侃嘅關係，令到徐文浩成塊面都紅晒呀！
台慶當晚氣溫將會跌到十幾度，一眾女神們就話唔怕凍，其中陳懿德仲預告自己套衫會中門大開呀！不過Judy就話會反其道而行，當晚件衫會以保暖為主，一定可以貼到暖包喎！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台