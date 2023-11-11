台慶綵排丨蔡思貝自薦稱能縮骨入喼 周吉佩以魔術贏得老婆芳心

無線娛樂新聞台報導：好快就到TVB 56周年台慶，呢日魔術師甄澤權Louis就聯同何廣沛、蔡思貝、周吉佩同埋關楓馨一齊為當晚嘅魔術表演進行綵排，首次同Louis合作嘅4位睇落有少少緊張，所以Louis就略為一展身手，當佢示範一個扭計骰魔術畀大家睇時，吉吉同關楓馨都睇到嘩嘩聲呀！