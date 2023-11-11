台慶綵排丨蔡思貝自薦稱能縮骨入喼 周吉佩以魔術贏得老婆芳心
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無線娛樂新聞台報導：好快就到TVB 56周年台慶，呢日魔術師甄澤權Louis就聯同何廣沛、蔡思貝、周吉佩同埋關楓馨一齊為當晚嘅魔術表演進行綵排，首次同Louis合作嘅4位睇落有少少緊張，所以Louis就略為一展身手，當佢示範一個扭計骰魔術畀大家睇時，吉吉同關楓馨都睇到嘩嘩聲呀！
問到4位拍檔入面，暫時邊個似最幫得手？Louis就揀蔡思貝，原因係因為對方成日做運動，所以睇落啲筋骨比較鬆，思貝聽到亦幫自己打廣告，話佢可以縮到入一個行李喼喎！Louis話每次同女藝人合作做魔術演出，都好擔心對方會受傷，佢希望今次演出可以順利又安全咁完成。
何廣沛表示視周杰倫為偶像，由於對方都識玩魔術，所以Matthew表示希望今次可以喺Louis身上偷師。而吉吉就話有自學魔術，因為玩魔術可以易啲同人打開話題，平時又可以用嚟呃下小朋友，吉吉仲笑言自己個老婆都係咁呃返嚟呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台