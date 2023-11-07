何廣沛唔知何依婷被求婚成功 鄭衍峰願免費任婚禮MC
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無線娛樂新聞台報導：11月19號就係台慶大日子，何廣沛、阮浩棕、孔德賢、徐文浩同鄭衍峰等呢日就密鑼緊鼓為佢哋號激光劍表演進行綵排，當中唔少人係動漫迷，所以可以用激光劍嚟表演都相當滿足。
Matthew話佢哋由10月中已經開始綵排練習，可以話係最重視嘅演出之一。呢次演出要孖住拍檔，相當考驗力度同默契，林正峰就話自己仲未駕馭到，而有唔少拍古裝經驗嘅浩棕，綵排時就相當穩定，無論飛跳定耍劍都難佢唔到。
講到何依婷無預警下喺社交平台晒出婚紗景照，本來想問下早前同對方一齊拍《新聞女王》嘅Matthew係咪一早收到風聲，點知佢反應勁大兼反問呢件事，仲話冇留意到對方係哋春光滿面，但聽到呢個好消息都戥對方開心呀。而鄭衍峰就話自己守口咗一段時間，仲話女仔最重要係搵到一個錫佢嘅人，又話自己知道消息後第一件事係問對方係咪搵自己做婚禮MC，喺隔離嘅Matthew即問鄭衍峰係咪收對方友情價？鄭衍峰即豪氣咁話當然免費，Matthew聽到就話可以考慮搵佢，即時令在場眾人起哄追問Matthew係咪打算結婚喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台