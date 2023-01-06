林俊傑低調現身恩師林秋離別式 感激對方生前給予支持同鼓勵
以全黑打扮，戴上黑色cap帽同太陽眼鏡嘅JJ，喺簽名之後就隨即走入會場，並未有接受在場媒體訪問。而JJ所送嘅花圈就擺放喺入口處，上面寫住「我音樂世界裡的英雄 林秋離老師 一路好走」。JJ喺會場逗留咗近20分鐘，全程不發一語，神情嚴肅，佢只係喺離開會場時，對守候嘅傳媒簡單表示謝謝。之後JJ透過經理人公司回應，表示多謝林老師喺佢最冇自信嘅時候，不斷畀佢肯定同鼓勵。JJ又話會好想念老師，會帶佢對音樂嘅執著繼續往前、努力生活。
林秋離生前創作咗無數經典歌曲，好似張惠妹嘅《聽海》、陳潔儀嘅《心痛》、JJ嘅《曹操》、《不為誰而作的歌》，都係林老師嘅代表作，而佢喺擔任唱片公司董事長期間，更加喺新加坡發掘咗阿杜同JJ，並將佢哋帶到台灣發展。JJ一直好感謝林老師知遇之恩，喺對方病逝之後亦有喺社交平台以長文悼念恩師。
網民點睇？
秋離老師一路好走，家屬美玲老師節哀保重，“謝謝您的愛”國台語經典歌曲，大家會懷念秋離老師
常見問題
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