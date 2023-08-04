台灣藝人NONO涉性侵遭押台北地檢署 否認指控獲准50萬台幣保釋候查…
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無線娛樂新聞台報導：台灣藝人NONO涉性侵遭押台北地檢署 否認指控獲准50萬台幣保釋候查
台灣藝人NONO（陳宣裕）早前捲入MeToo風波，被20多位女子指控性侵及性騷擾，NONO隨後發聲明宣佈停止演藝工作，8月2日早上獲台北市婦幼警察隊以被告身分約談NONO，並搜索其公司及屋企，扣查手機及電腦產品，目前為止至少有8人提告。
NONO下午1點多被送到台北地檢署，據悉NONO在庭上否認所有指控，下午2點半許訊問結束，NONO獲50萬元新台幣保釋候查，經理人現身辦理保釋手續，NONO離開時遭途人破口大罵，他全程低頭一言不發。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台