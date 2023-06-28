台灣Me Too｜黑人被大牙指控圖謀不軌 急發聲明否認老婆力撐

無線娛樂新聞台報導：一手提拔《我愛黑澀會》一班黑Girl出身嘅 黑人 陳建州 捲入性騷擾風暴，當年隊長 大牙 周宜霈 星期二喺社交平台發3千多字長，指11年前來港拍攝節目當晚，被黑人藉機進入酒店房，又指對方言語間暗示希望有緊密接觸，又以老婆范范對房事冷感為由求歡。