台灣Me Too｜炎亞綸突入指控記者會道歉無果 十大傑青資格被禠奪成史…
台灣嘅性騷擾爆料日日新鮮，近日除咗 黃子佼 被爆脅少女拍攝裸照自殘輕生，人氣旺盛嘅 炎亞綸 就被一位男網紅 耀樂 自爆係當年性愛片段嘅主角，星期三更召開記者會公開詳情。正當大批傳媒抵達準備採訪之際，主角炎亞綸竟然現身記者會，直接各事主耀樂道歉，令現場非常混亂。
不過耀樂似乎未接受炎亞綸嘅歉意，仲公開不同意下進行性行為過程，又指控對方期間偷拍片段。下午事件繼續發展，耀樂被指牽涉入桃色金錢糾紛，而去年獲頒十大傑出青年名銜嘅炎亞綸，更成為自1963年開始頒發以來，首個被禠奪名銜嘅當選人。
大會聲明指近日引爆嘅風波同甄選要求嘅高品德標準明顯不符，所以決定撤銷佢嘅當選資格。
除咗炎上嘅炎亞綸之外，另一個被指控性侵嘅娛樂圈中人，係搞笑藝人兼主持NONO，日前被網紅小紅老師指曾被性騷擾之後，NONO曾強烈否認，又指對事件毫無印象，不過小紅老師星期三召開記者會，就指先後有近20名曾受害嘅女性同佢接觸，有人被帶到公共廁所無套性侵，亦有事發時只得15歲嘅受害者。
原本態度強硬嘅NONO，喺記者會之後一反之前態度，喺社交平台宣佈停止演藝工作深刻反省，一於潛水避風頭。至於日前傳以利器自殘入院嘅 黃子佼，就傳已經出院。
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