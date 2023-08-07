金馬影后謝盈萱支持Me Too受害者發聲 告五人巡唱嘉賓超強衷心感激…
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無線娛樂新聞台報導：金馬影后謝盈萱支持Me Too受害者發聲 告五人巡唱嘉賓超強衷心感激
告五人 呢日同金馬影后 謝盈萱 仲有 范少勳 等一齊現身台北一個活動，謝盈萱主演嘅一套被指掀起台灣Me Too風暴嘅劇集大獲好評，唔只令台灣政壇同演藝圈都連場風波，就連同劇嘅拍檔 黃建瑋 都牽涉其中，呢日佢就指會支持勇於發聲嘅受害者，亦暫時未有同黃建瑋聯絡喇。
而告五人早前喺高雄舉行嘅演唱會分別邀請 動力火車 同 藤岡靛 演出，仲獲得外界激烈好評，呢日佢哋亦再一次公開感謝幾位前輩嘅爽快答應，仲話冇咗佢哋參與演唱會一定失色不少呀。
至於范少勳呢日現身時就同過往斯文形象有極大反差，Cool到爆嘅佢剪短髮亦完成拍攝，仲即刻投入自己最愛嘅戶外活動，仲話會開始學自己夢想嘅彈鋼琴呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台