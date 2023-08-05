台灣Me Too｜黃子佼被傳喚應訊 准35萬保釋被限制出境

無線娛樂新聞台報導：因為台灣Me Too事件被受害者網上舉報，之後公開承認仲引爆當地娛樂圈核彈級公開災難嘅 黃子佼，事一度自殘送院，近日終因性騷擾相關案件被傳召接受台北地檢署調查，居所同工作室亦被搜查。