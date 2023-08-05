台灣Me Too｜黃子佼被傳喚應訊 准35萬保釋被限制出境
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無線娛樂新聞台報導：因為台灣Me Too事件被受害者網上舉報，之後公開承認仲引爆當地娛樂圈核彈級公開災難嘅 黃子佼，事一度自殘送院，近日終因性騷擾相關案件被傳召接受台北地檢署調查，居所同工作室亦被搜查。
4號下午黃子佼被帶往地檢署，大批傳媒在場採訪，而黃子佼一臉木然，未對傳媒提問回應。據指佢接受調查時否認性侵，指係雙方同意嘅性行為，暫准以35萬新台幣保釋，同時限制出境。
事件爆出後身為皇牌主持嘅黃子佼事業完全陷入冰封之中，過往好好先生形象一秒毀滅，身為佢恩師嘅 張小燕 亦發聲要佢好好面對事件。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台