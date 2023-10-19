台灣藝人NONO再被傳召調查 有指法醫檢查比對「下體特徵」

無線娛樂新聞台報導：台灣metoo事件牽連唔少藝人，六月中被網紅「小紅老師」以及多位女性控告性侵、性騷擾等，藝人NONO就喺8月初被台北地檢署首次傳喚，以及搜查佢嘅屋企等地方，庭訊後NONO要以50萬新台幣擔保。