台灣藝人NONO再被傳召調查 有指法醫檢查比對「下體特徵」
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無線娛樂新聞台報導：台灣metoo事件牽連唔少藝人，六月中被網紅「小紅老師」以及多位女性控告性侵、性騷擾等，藝人NONO就喺8月初被台北地檢署首次傳喚，以及搜查佢嘅屋企等地方，庭訊後NONO要以50萬新台幣擔保。
之後檢察官陸續傳喚多位被害人查證，喺10月18號，就再度傳召NONO作第二次調查。據悉NONO仍然係否認涉犯「妨害性自主」等罪名，有消息指佢更一度被帶到偵查庭外嘅「溫馨室」，疑似係因為被害人嘅陳述指證，檢方委任由法醫檢查比對NONO嘅「下體特徵」。
經過近兩個鐘頭嘅偵訊，NONO喺工作人員護送下離開地檢署，但面對住守候喺門外記者嘅提問，佢都全程一言不發上車離開。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台