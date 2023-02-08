吃貨橫掃曼谷｜少年食神帶隊橫掃曼谷 三大美女隨行又食又嘆

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：開得關，唔通仲日日叫外賣咩？！有幾日假嘅就即飛唔使講嘢啦！

少年食神 林澄光 今次就一拖三， 帶埋 高海寧 彭慧中 同 陳星妤 食盡曼谷貼地Street Food到Hign End Fine Dining美食，記得2月20號起留意《吃貨橫掃曼谷》帶你眼睛去旅行啦！

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常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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情人節應如何選購禮物給伴侶？

情人節快來臨，揀好禮物未呢？小編為各位錫伴侶的讀者精選出18大實用情人節禮物2023女朋友篇男朋友篇推介，平價及名牌都有！另外，不少酒店及餅店都有推出情人節朱古力禮盒，例如半島酒店、GODIVA、Venchi等，而MUJI更推出自製朱古力DIY，手殘男女也能做到！即看：情人節朱古力禮盒2023。想自己動動手的朋友們有福了，大家可以在家跟著情人節甜品食譜，自我製造「多巴胺」。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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