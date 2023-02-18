吃貨橫掃曼谷丨林澄光彭慧中整理全新覓食名單 高海寧難忘邊工作邊嘆…
全新旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》將於2月20號起，逢星期一至星期三晚10點半播出，由高海寧、彭慧中、陳星妤，聯同「少年食神」林澄光（Michael）遊泰吃喝玩樂，呢日佢哋出席宣傳記招為節目造勢，陳星妤因身體不適未能出席，節目由泰國旅遊局駐香港辦事處全力支持。
呢日監製張洪翅代表節目向辦事處處長致送感謝狀，高海寧及彭慧中喺泰國四處覓食，將美食同好玩嘅資訊帶畀大家，高海寧難忘邊工作邊嘆Spa，同時向觀眾大派視覺福利，高海寧開心稱今次節目組冇要求佢哋拍完即走，可以享受整個Spa嘅過程。
節目兵分兩組四圍拍攝，Michael與陳星妤被稱為「父女檔」，原來有日陳星妤忽然叫對方「Uncle Michael」，Michael笑言：「事實上我嘅年紀係一個大叔。」高海寧指二人好有化學作用，不時鬥嘴講笑，過程好似阿爸湊女咁，Michael又會教陳星妤點樣形容嘢食。
Michael同彭慧中試過早起身，店舖早上9點開門，佢哋7點已到門外，排隊排足4粒鐘，就係為咗尋覓美食「海蜃神樓」，Michael今次真係將自己覺得好食嘅嘢，毫無保留全部介紹畀觀眾，絕對係重新整理嘅飲食名單，有晒地址同店名，方便大家搵到！
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