高海寧彭慧中憶泰國遇俊男 雞啄唔斷甚回味
由於疫情關係，高ling話已經有3年冇踏足過泰國，今次重遊舊地，有好多舖頭已經執咗或者搬咗，所以高ling話呢次Michael帶佢哋執玩嘅同時，亦為大家拍低最新嘅餐廳介紹畀觀眾。面彭慧中就話除咗新嘅餐廳外，一啲老字號嘅餐廳食店佢哋都有去到㗎！
身為素食者嘅高ling，大讚今次泰國之旅可以品嚐到好多唔同嘅美味素食，仲話印象最深刻嘅，係食到日本嘅素壽司，令佢相當大驚喜呀！
講到壽旅行，當然唔少得要影相打卡啦，彭慧中就話泰國除咗SPA之外，佢哋仲去咗好多特色cafe。至於講到話呢次泰國之旅，最難忘嘅行程，高ling同彭慧中竟然異口同聲話係去行街市！仲話喺街市遇到個令佢哋心動嘅靚仔，當時佢兩個仲要爭住請對方飲嘢呀！
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