高海寧彭慧中憶泰國遇俊男 雞啄唔斷甚回味

無線娛樂新聞台報導：有「少年食神」林澄光Michael帶住去外遊搵食，聽到都知成個trip可以食到唔少好東西啦！佢同高海寧、彭慧中、陳星妤主持嘅全新旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》即將喺20號播出，呢日佢哋就嚟到節目《流行都市》作客，講下呢次去泰國嘅食玩之旅呀！