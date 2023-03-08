吃貨橫掃曼谷｜最後一集精華最好味 吃貨掃盡珍饈佳餚

無線娛樂新聞台報導：高海寧 彭慧中 同 陳星妤 仲有食神Michael 林澄光 主持嘅《吃貨橫掃曼谷》帶大家玩完又食盡唔同好味菜色。嚟緊3月11號星期六播出最後一集，佢哋繼續搜刮當地唔同特色美食，記得星期六晚22:30睇住佢哋食好西啦！