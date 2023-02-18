吃貨橫掃曼谷丨跟高海寧林澄光 食玩買盡曼谷

無線娛樂新聞台報導：毫無懸念《吃貨橫掃曼谷》絕對係一個充滿foodporn嘅節目！由少年食神林澄光Michael帶隊，同高海寧、彭慧中、陳星妤去泰國食盡一切好東西！就好似高ling喺個預告片入面咁講，最谷係一個一得閒就可以去嘅地方，所以睇完《吃貨橫掃曼谷》嘅你，係咪已經撳緊機票睇下邊日飛喇？