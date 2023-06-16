父親節專訪｜吳偉豪爆兒時激嬲爸爸頑皮事 吳大強做星爸被嗌「朱先生…
吳大強（Bill）自從參加《中年好聲音》獲得第六名後，人氣不斷急升，近日佢同兒子吳偉豪（Ricco）接受 TVB娛樂新聞台 潘盈慧 訪問講吓佢哋嘅父子情，適逢父親節將至，吳偉豪居然因太忙而忘記咗，爸爸大強笑稱要帶晒全家去劇組慶祝，大強果然相當風趣，令阿仔哈哈大笑！
大強更分享育兒心得，平時喺屋企好嚴謹，閒時就帶阿仔參與唔同嘅戶外活動，講到之前阿仔吳偉豪唔記得叫爸爸報名參賽《中年好聲音》，一度緊張同自責，佢坦言怕爸爸因錯失機會而傷心，點知大強同阿仔講自己已報名，頓時令阿仔放下心頭大石。
大強係上季最大齡嘅參賽者，佢曾猶豫應否參賽，最後佢豁出去，覺得自己應該勇敢追夢，大強亦笑言做星爸好有趣，由於阿仔演《愛·回家之開心速遞》朱凌凌呢個角色相當入屋，大強試過被酒樓員工誤叫「朱先生」，而大強同阿仔好期待父子檔拍劇，大強想演管教阿仔嘅角色，之後佢哋玩小遊戲接受真心話挑戰，要大爆阿仔童年醜事，而吳偉豪就要爆自己兒時激嬲爸爸嘅頑皮事！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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