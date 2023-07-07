吳克群自爆與陳語安年初分手 簽新公司期待到處演出見粉絲

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：吳克群呢日現身台北出席加盟新公司記招，獲同公司嘅周華健、曹格及閻奕格等拍片祝賀，吳克群心情勁靚，唔只好講得笑，仲自爆同細佢13年嘅陳語安喺年初分手。

雖然吳克群經歷分手，目前心情已平復，佢好開心同在場傳媒再次見面，經歷3年被疫情後，大家仍然好OK，吳克群呢次推出洗腦單曲，以時光機做主題，搵來好友做舞蹈大挑戰，佢好感謝藝人朋友幫忙，吳克群有一段時間冇同fans見面，好期待到處演出，講台灣Me too事件，吳克群認為兩性相處需要邊界感。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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