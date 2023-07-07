吳克群自爆與陳語安年初分手 簽新公司期待到處演出見粉絲
雖然吳克群經歷分手，目前心情已平復，佢好開心同在場傳媒再次見面，經歷3年被疫情後，大家仍然好OK，吳克群呢次推出洗腦單曲，以時光機做主題，搵來好友做舞蹈大挑戰，佢好感謝藝人朋友幫忙，吳克群有一段時間冇同fans見面，好期待到處演出，講台灣Me too事件，吳克群認為兩性相處需要邊界感。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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