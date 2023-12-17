吳千語與施伯雄婚禮曝光 二人中環低調舉行婚宴
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無線娛樂新聞台報導：恭喜晒！娛樂圈又多一位靚靚人妻喇！吳千語同拍拖手年嘅「百億富三代」施伯雄Brian，喺16號於中環低調拉埋天窗！
吳千語近年同Brian頻頻放閃，之前佢哋仲拍住拖一齊參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》，節目入面佢兩個唔只公然放閃喺鏡頭面前錫錫，Brian仲自爆同吳千語係訂婚狀態，仲話二人一早已經喺香港簽紙。
佢兩個嘅婚禮照同片段喺17號於網上流出，片中着住白色低胸婚紗嘅吳千語，由施伯雄拖實步進會場，席上嘅賓客亦拍掌祝福。至於流出嘅婚照，吳千語着上紅色裙褂、手同頸上都戴上多對巨型龍鳳鈪，同着上黑色馬褂嘅Brian各執一邊紅綉球，Brian嘅父親同爺爺則坐喺一對新人中間。
(網上圖片、片段)
網民點睇？
真係唔係好感受到女方是開心的😅
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台