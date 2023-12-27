吳千語公開去年被求婚過程 與新婚丈夫溫馨嘆聖誕大餐

無線娛樂新聞台報導：吳千語 上周同被指係百億富三代嘅男友 施伯雄 舉行婚禮結為夫婦，啱啱度過婚後首個聖誕節嘅佢哋，呢日就公開去年10月嘅求婚情況，當日施伯雄以巨型玫瑰花束向千語求婚，令千語感動得當場落淚，最後成功奪得芳心成為準新娘。