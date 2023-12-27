吳千語公開去年被求婚過程 與新婚丈夫溫馨嘆聖誕大餐
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無線娛樂新聞台報導：吳千語 上周同被指係百億富三代嘅男友 施伯雄 舉行婚禮結為夫婦，啱啱度過婚後首個聖誕節嘅佢哋，呢日就公開去年10月嘅求婚情況，當日施伯雄以巨型玫瑰花束向千語求婚，令千語感動得當場落淚，最後成功奪得芳心成為準新娘。
經過近14個月之後兩人正式結為夫婦，日前發放婚照時提到明年將再舉行婚禮。新婚嘅佢哋亦公開婚後首個聖誕嘅相處情況，身處巨宅有愛犬相伴之餘，似乎正準備聖誕大食一餐，兩公婆又齊齊手機食先鬥影相，非常恩愛。
網民點睇？
新婚幸福快樂🎉🎉
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台