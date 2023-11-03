吳千語箍百億男友否認懷孕傳聞 感情穩定唔急於做施太
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無線娛樂新聞台報導：吳千語、林愷鈴（Ashley）、栢天男同蔡穎恩（Evelyn）等呢日出席一個品牌活動，吳千語同百億富三代男友施伯雄（Brian）愛得高調，佢否認懷孕傳聞，亦暫時未考慮生小朋友。
吳千語同施伯雄不時喺社交平台公開放閃，早前更戴上對戒參加內地一個真人騷，30歲吳千語透露跟男友感情穩定，有好消息一定同大家公佈，佢唔急於做施太，長輩亦畀好大自由度未有催婚。
此外，同場蔡穎恩早前跟時裝界KOL林皓霆合作，日前傳出林皓霆受情緒病困擾輕生，好友蔡穎恩心情尚未平復，強顏歡笑未有受訪。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台