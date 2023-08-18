吳卓羲辦玩具模型展曬逾300件珍藏 猷啟避談家姐超雲婚期
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無線娛樂新聞台報導：吳卓羲呢日現身澳門為首個玩具模型展舉行開幕禮，熱愛收藏玩具嘅吳卓羲，為咗呢次展覽花盡心思，由籌備到運輸用咗1年時間，其中一件展品甚至要分開20箱先可以成功運送，今次一共展出300多件心頭好，更化身設計師親自整咗隻「豬皮」公仔。
吳卓羲以愛貓為靈感設計呢隻「豬皮」figure，笑言而家啲人叫「豬皮」多過嗌「吳卓羲」，佢坦言若果「豬皮」受歡迎先再陸續設計其他角色，吳卓羲屋企養咗11隻貓，大多數係領養。
9月2號就係吳卓羲44歲生日，佢工作忙不停無暇慶生，即將喺澳門及大馬開騷，佢希望大家多啲人支持「豬皮」，自己就會好開心，而吳卓羲目前正洽談拍一啲電視劇；賭王兒子何猷啟亦有現身展覽，猷啟避談家姐超雲嘅婚期。
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Ron Ron
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台