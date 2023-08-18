吳卓羲辦玩具模型展曬逾300件珍藏 猷啟避談家姐超雲婚期

無線娛樂新聞台報導：吳卓羲呢日現身澳門為首個玩具模型展舉行開幕禮，熱愛收藏玩具嘅吳卓羲，為咗呢次展覽花盡心思，由籌備到運輸用咗1年時間，其中一件展品甚至要分開20箱先可以成功運送，今次一共展出300多件心頭好，更化身設計師親自整咗隻「豬皮」公仔。