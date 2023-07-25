書展2023丨吳卓羲分享養11隻貓原因 小方忙拍劇開工兼備戰下月赴福岡出…
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無線娛樂新聞台報導：書展2023丨吳卓羲分享養11隻貓原因 小方忙拍劇開工兼備戰下月赴福岡出賽
連日書展吸引不少名人及藝人現身，吳卓羲、黃劍文及方力申等呢日不約而同到書展撐朋友，吳卓羲專程前嚟支持一個義工團體創辦人出書。
吳卓羲分享養咗11隻貓嘅原因，又指擇偶條件係另一半都要鍾意貓，講到早前緋聞女友菊梓喬開騷，未見吳卓羲現身支持，佢大方回應此事，稱二人有聯絡，同場嘅黃劍文日前參加《中年好聲音2》海選，佢對入選有信心，希望有一個平台讓觀眾更認識佢。
小方近排拍緊《逆天奇案2》，呢日專登向劇組請假出席座談會，小方下月赴福岡出戰世界游泳錦標賽，坦言又要開工又要備戰，本來佢對自己期望大啲，而家小方降低要求，比賽志在參與！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台