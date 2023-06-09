吳君如新片扮女醫生 親薦MC演網上騙徒
扮演婦科女名醫嘅君如，片中會遇上MC呢個網上騙子，呢日雖然只係啱啱開鏡，不過睇嚟佢哋已經非常熟絡，君如更加話自己一直都非常鍾意MC，見面討論後仲覺得佢非常自然，於是就更加認定要邀請對方喺新片合作喇。
網民點睇？
祝電影開工大吉、順利
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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