吳君如新片扮女醫生 親薦MC演網上騙徒

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：吳君如 同 MC張天賦 呢日為佢哋合作演出嘅新片齊齊開鏡拜神切燒豬，染咗一頭金髮嘅君如同素顏齊蔭現身嘅素顏MC，就係為咗突顯佢哋嘅角色形象喇。

扮演婦科女名醫嘅君如，片中會遇上MC呢個網上騙子，呢日雖然只係啱啱開鏡，不過睇嚟佢哋已經非常熟絡，君如更加話自己一直都非常鍾意MC，見面討論後仲覺得佢非常自然，於是就更加認定要邀請對方喺新片合作喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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