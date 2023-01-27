吳君如 君如直言擔心冬叔健康 唔想佢出席多人聚會

君如直言擔心冬叔健康 唔想佢出席多人聚會

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：吳君如年初三為媽媽冬嬸大排筵席慶祝91歲生日，唔少圈中人好似古天樂、黃秋生、佘詩曼、馮素波、袁文傑、馬海倫等都有出席，但係就未見冬叔夏春秋。呢日君如同李丞責一齊出席賀年醒獅活動時，都有提起呢件事。君如話因為冬嬸投訴有成3年幾冇去過旅行，所以經常會放聲叫君如帶佢出去行下，所以君如就先以餐飯嚟「安撫」住冬嬸先。問到點解當日唔見冬叔現身？君如就話因為始終冬叔年紀大，加上疫情未完全斷尾，所以暫時都唔太放心畀冬叔出席人多嘅聚會，但君始就話年卅晚有喺屋企一家人食飯團聚嘅。

楊紫瓊日前獲頒金球獎喜劇同音樂劇類曼佳女主角，之後又入圍奧斯卡曼佳女主角，成為首位提名影后嘅華裔女演員，作為奧斯卡會員嘅君如，有份投票之餘，亦表示樂戥對方開心，仲話對方拎金球獎嗰陣，聽楊紫瓊講嗰篇致謝詞都聽到眼濕濕。不過問到君如有冇計劃好似楊紫瓊咁進軍荷里活？佢講笑咁話好快到佢，仲話到時會同梅麗史翠普、湯告魯斯嗰啲合作呀。

雖然君如就隨口噏，但係丞丞師傅就話今年君如有貴人相助，有利佢出門對外發展呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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