君如直言擔心冬叔健康 唔想佢出席多人聚會

無線娛樂新聞台報導：吳君如年初三為媽媽冬嬸大排筵席慶祝91歲生日，唔少圈中人好似古天樂、黃秋生、佘詩曼、馮素波、袁文傑、馬海倫等都有出席，但係就未見冬叔夏春秋。呢日君如同李丞責一齊出席賀年醒獅活動時，都有提起呢件事。君如話因為冬嬸投訴有成3年幾冇去過旅行，所以經常會放聲叫君如帶佢出去行下，所以君如就先以餐飯嚟「安撫」住冬嬸先。問到點解當日唔見冬叔現身？君如就話因為始終冬叔年紀大，加上疫情未完全斷尾，所以暫時都唔太放心畀冬叔出席人多嘅聚會，但君始就話年卅晚有喺屋企一家人食飯團聚嘅。