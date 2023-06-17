吳君如 君如新片化身妙齡俏護士 Stephy出手打造MC變詐騙型男

君如新片化身妙齡俏護士 Stephy出手打造MC變詐騙型男

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：吳君如 張天賦 同 鄧麗欣 主演；以網上詐騙戀情做題材嘅新片正拍攝中，會親自將MC大改造成為騙案男主角嘅Stephy，仲話會有唔少對手戲，但係怕醜仔MC就埋身少少就已經面都紅晒喇。

首次同MC合作仲推薦佢參演嘅君如，呢日就大讚對方演出自然，自稱「少女護士」同「法國石油大亨」仲會有談情激情戲喎。網上電騙新聞日播夜播，不過唔少人依然墜入騙局，呢日君如就話曾經接過類似來電喇。

Stephy亦都話曾經收過類似電話同訊息，不過就呼籲大家千祈唔好信，更加要加倍小心呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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