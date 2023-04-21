愛女陳是知有意投身演藝界 吳君如勸止對方押後出道計劃

無線娛樂新聞台報導：吳君如一家三口首次一齊拍廣告，呢日君如就同17歲嘅陳是知現身廣告首播活動。身為導演嘅陳可辛，就畀老婆吳君如爆佢拍攝前相當緊張，好驚自己會唔就得台詞，君如又指囡囡是知同陳可辛一樣，講對白嘅時候超級緊張。