愛女陳是知有意投身演藝界 吳君如勸止對方押後出道計劃
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無線娛樂新聞台報導：吳君如一家三口首次一齊拍廣告，呢日君如就同17歲嘅陳是知現身廣告首播活動。身為導演嘅陳可辛，就畀老婆吳君如爆佢拍攝前相當緊張，好驚自己會唔就得台詞，君如又指囡囡是知同陳可辛一樣，講對白嘅時候超級緊張。
雖然表現得唔夠淡定，但君如就話佢兩個嘅表現尚算合格，又指第一次指廣告嘅囡囡超享受成個拍攝過程，連等埋位嘅時間，陳是知都覺得可以學到嘢，所以呢次拍攝經驗相當好。
有個影后媽咪，金像導演爸爸，令17歲嘅陳是知對演藝界都相當好奇，仲話有意入行發展，不過身為媽媽嘅君如，就話因為見證過太多年輕人用晒啲積蓄去追演藝夢，所以擔心囡囡會太早入行，仲勸對方完成晒學業先再諗呀。
講到早前同周潤發行山，君如就話向發哥請教咗一套「武功」，學完之後每次運動唔只消耗到好多卡路里，肺活量仲高咗，跑完步都仲係好夠氣呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台