吳嘉儀泳衣美照大放送 網民熱議：「拎開塊樹葉！」

沙灘日光浴，展現無限風采

33歲的阿七吳嘉儀自2016年參演無綫處境劇《愛·回家之八時入席》飾演「王嘉莉」一角後，逐漸受到觀眾關注。她隨後加入綜藝節目《開心無敵獎門人》成為「獎老」之一，人氣急升。去年，她與圈外男友「豬仔」Leo步入婚姻的殿堂，但婚後不久便遇到感情危機。吳嘉儀在社交媒體透露，曾被老公反鎖在家門外，並在接受訪問時坦言：「係有啲小風波嘅，有啲小爭執，可能我返咗自己屋企，有啲說話我自己又回應得唔好。之後我覺得自己冇錯，最後一啲好小嘅事就變咗好大件事。」幸好，經過雙方的努力溝通，他們成功修復了這段關係。

最近，吳嘉儀抓住好天氣，到沙灘享受日光浴，並不吝嗇地分享了一系列泳衣照。她在社交平台寫道：「好陽光嘅日子一定要珍惜！舒服嘅下晝，可以望嚇天望嚇海曬日光浴，今日天氣都好好呀，離開間冷氣房，快d出去行嚇啦！PS: 由細都大都好驚著1件頭泳衣，因為去廁所好麻煩！但今次店長推介ok喎，成功遮到部分肥肉。」照片中，吳嘉儀身穿一件藍色泳衣，展現她的長腿和纖腰，身材極佳。她躺在沙灘上，享受著陽光的洗禮，雖然用樹葉遮擋了部分身體，但她的傲人身材仍然引來網民熱烈討論，紛紛留言：「拎開塊樹葉！」、「勁呀！七」、「熱上加熱」、「突然好憎樹葉」，展現了她在網上的高人氣。