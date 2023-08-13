有片｜阿七吳嘉儀成婚為人婦 賓客催生B盼三年抱七

無線娛樂新聞台報導：獎老「阿七」 吳嘉儀 星期日正式同圈外男友Leo成婚，兩人除咗朝早跟足傳統以中式裙褂接新娘之外，下午就舉辦一個戶外婚禮，大班藝人同事先後到場祝賀，好似 陳煒 林淑敏 胡渭康 吳偉豪 陸浩明 游嘉欣 同 林正峰 等等大批賓客都有到場見證幸福一刻，性感低胸婚紗出場嘅阿七靚絕全場，不過就笑呢個婚禮同老公不斷蝦碌發生笑料喇。