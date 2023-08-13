有片｜阿七吳嘉儀成婚為人婦 賓客催生B盼三年抱七
廣告
無線娛樂新聞台報導：獎老「阿七」 吳嘉儀 星期日正式同圈外男友Leo成婚，兩人除咗朝早跟足傳統以中式裙褂接新娘之外，下午就舉辦一個戶外婚禮，大班藝人同事先後到場祝賀，好似 陳煒 林淑敏 胡渭康 吳偉豪 陸浩明 游嘉欣 同 林正峰 等等大批賓客都有到場見證幸福一刻，性感低胸婚紗出場嘅阿七靚絕全場，不過就笑呢個婚禮同老公不斷蝦碌發生笑料喇。
阿七又話本來擔心會落大雨影響婚禮，雖然比原定時間稍為延遲，不過最後就陽光迎接佢哋嘅美滿婚姻，又爆Leo接新娘時非常心急呀。位位親友都叫佢哋盡快生小朋友，而一對新人就話一早已經有計劃，仲話想生返個龍B呀。
婚後佢哋就會去Leo鄉下同親友見面，順便度返付個蜜月咁話。至於呢日花球就由 莊思明 接到，Lisa就話已經唔係第一次接到，亦都話同 楊明 有打算出年就拉埋天窗咁話。
大小姐、李偉健仲有鄭世豪佢哋呢日就藉機會取笑新娘子喇，胡渭康仲話見到優雅又性感嘅阿七非常唔慣，仲叫佢快啲生小朋友呀。
至於6號就踢爆首次出席婚禮嘅游游，連人情都唔記得準備，之後又拉埋阿楓落水話佢哋拍拖，搞到兩個後生仔剩係識笑喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台