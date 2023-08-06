吳嘉禧提香港鯨魚悲劇籲汲取教訓 將考潛水牌盼體驗自由浮潛
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無線娛樂新聞台報導：吳嘉禧（Cheronna）、寶珮如及莊韻澄呢日出席電影首映，一向熱愛陽光與海灘嘅Cheronna，早前赴馬爾代夫浮潛觀賞海洋生物。
講到近日有鯨魚游入香港後「反肚」亡，Cheronna提醒大家要保持適當距離，應該用唔同方法去觀賞，避免打擾到佢哋生活，希望呢件事畀到一個教訓人類，而Cheronna將考潛水牌，佢好期待體驗自由浮潛，喺工作方面就計劃快啲出新歌。
網民點睇？
靠😮
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台