吳國敬行善上樓派飯 關嘉敏素顏獲讚感興奮

無線娛樂新聞台報導：吳國敬同關嘉敏以慈善大使身份出席活動，嚟梗佢哋會參與上門向有需要嘅人士派飯嘅活動，以免佢哋為咗一餐飯而長時間在外排隊，及因為飯盒存放太耐而變質。Carman話活動仲會為有需要人士搵工，希望令佢哋解決生活困難。