吳國敬行善上樓派飯 關嘉敏素顏獲讚感興奮
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無線娛樂新聞台報導：吳國敬同關嘉敏以慈善大使身份出席活動，嚟梗佢哋會參與上門向有需要嘅人士派飯嘅活動，以免佢哋為咗一餐飯而長時間在外排隊，及因為飯盒存放太耐而變質。Carman話活動仲會為有需要人士搵工，希望令佢哋解決生活困難。
Carman喺熱播劇《你好!我的大夫》入面飾演痙攣病者，演技仲獲得網民大讚，Carman都話收到劇本後，用咗一個月時間不停喺臨瞓前練習痙攣嘅動作，又向醫生同上網尋找痙攣嘅病徵。對於網民話佢素顏靚過化妝，Carman就笑晒口話多謝，但都要尊重大家，唔敢唔化妝開工。
阿敬透露近年都有不停寫歌，已經儲埋一批作品，由於現時無乜人出歌，阿敬話自己會閉關將佢哋製作出嚟，亦唔透露會畀邊啲歌手唱，不過身邊由跳唱組合出道嘅Carman就主動向阿敬邀約合作，亦獲阿敬一口答應。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台