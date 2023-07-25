獨家丨吳大強又拍廣告搵真銀 稱囝囝吳偉豪因自己而變緊張大師
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無線娛樂新聞台報導：人氣旺嘅Bill哥哥吳大強，經常獲邀出席活動同拍廣告，之前就同囝囝吳大強父子檔拍廣告，而呢日佢就Solo自一個拍廣告，當中仲要大騷歌舞，可以話係開正佢嗰瓣呀！
Bill哥哥坦言今次自己一個拍廣告壓力大啲，唔似之前有囝囝傍住咁安心，好在呢之廣告入面要歌舞，咁先令Bill哥哥安心啲呀！
之前Bill哥哥試過喺活動中意外暈倒，經此一役令佢更重視健康，亦會定期做身體檢查。Bill哥哥話之前己有休息咗幾個星期，而同佢一齊開工嘅工作人員，亦不時叮囑Bill哥哥要注意身體，令Bill哥哥覺得相當窩心。
其實除咗工作人員外，囝囝吳偉豪都好緊張，Bill哥哥仲爆自己意外暈倒後，吳偉豪就變咗緊張大師，成日叫自己要休息多啲，令Bill哥哥覺得好安慰呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台