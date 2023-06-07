吳大強吳偉豪父子現身 先後入行更了解彼此

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：吳偉豪 同參加《中年好聲音》而頻頻亮相嘅Daddy 吳大強 近日應邀為 TVB娛樂新聞台 拍攝父親節專輯，呢日Ricco仲帶埋Bill哥哥直闖錄影廠嘅主播枱，化身埋主播扮訪問Daddy，非常有趣。

父子齊齊忙全演藝事業，Ricco同Bill哥哥都話係得力於屋企嘅好太太同好媽咪照顧先成事，Bill哥哥仲話入行後先明白Ricco嘅辛苦咋。多咗機會一齊合作開工，仲有廣告接嘅佢哋，雖然難得有近距離接觸有啲尷尬，不過就話機會非常難得呀。

Bill哥又提到Ricco開工嘅情況過往根本無從了解，而家就不時有機會碰面仲見到完全唔同嘅乖仔認真一面呀。

對《好聲音》嘅其他成員先後錄製唔同劇集歌曲，Bill哥哥就話自己都希望有機會參與，仲話越來越對自己廣東歌嘅表現有信心，而Ricco就話希望可以同Daddy或者全家一齊出動拍旅遊節目喇。

網民點睇？

父子檔💯

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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