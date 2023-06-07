吳大強吳偉豪父子現身 先後入行更了解彼此

無線娛樂新聞台報導：吳偉豪 同參加《中年好聲音》而頻頻亮相嘅Daddy 吳大強 近日應邀為 TVB娛樂新聞台 拍攝父親節專輯，呢日Ricco仲帶埋Bill哥哥直闖錄影廠嘅主播枱，化身埋主播扮訪問Daddy，非常有趣。