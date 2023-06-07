吳大強吳偉豪父子現身 先後入行更了解彼此
父子齊齊忙全演藝事業，Ricco同Bill哥哥都話係得力於屋企嘅好太太同好媽咪照顧先成事，Bill哥哥仲話入行後先明白Ricco嘅辛苦咋。多咗機會一齊合作開工，仲有廣告接嘅佢哋，雖然難得有近距離接觸有啲尷尬，不過就話機會非常難得呀。
Bill哥又提到Ricco開工嘅情況過往根本無從了解，而家就不時有機會碰面仲見到完全唔同嘅乖仔認真一面呀。
對《好聲音》嘅其他成員先後錄製唔同劇集歌曲，Bill哥哥就話自己都希望有機會參與，仲話越來越對自己廣東歌嘅表現有信心，而Ricco就話希望可以同Daddy或者全家一齊出動拍旅遊節目喇。
網民點睇？
父子檔💯
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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