吳大強現身宣傳腎臟健康 評《中聲二》水平心水係呢位
廣告
無線娛樂新聞台報導：吳大強 近日先喺《愛．回家之開心速遞》同乖仔 吳偉豪 同場演出，呢日又再現身商場活動，為大家宣傳腎臟健康，Bill哥哥仲呢日仲現場放低最拿手嘅英文情歌，為大家獻唱有關健康主題嘅新歌呀。
圓夢父子檔演出嘅Bill哥哥，仲話見網上評語大家反應都唔錯，所以自己非常開心，仲話要多謝拍攝團隊嘅幫忙協助呀。劇中嘅佢唱極都走音，不過Bill哥哥就話要突登走音其實唔容易呀。
《中年好聲音2》第一集已經正式播出，身為師兄嘅佢就認為水平比上一屆更高，自己仲有心水認為部份參加者聲色藝俱全，睇好對方可以過關斬將呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台