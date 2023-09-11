吳大強現身宣傳腎臟健康 評《中聲二》水平心水係呢位

無線娛樂新聞台報導：吳大強 近日先喺《愛．回家之開心速遞》同乖仔 吳偉豪 同場演出，呢日又再現身商場活動，為大家宣傳腎臟健康，Bill哥哥仲呢日仲現場放低最拿手嘅英文情歌，為大家獻唱有關健康主題嘅新歌呀。