吳大強望李佳與有機會合唱 寄語《中年好聲音2》年長參賽者多練習
吳大強同李佳好想有機會合作歌曲，而《中年好聲音2》結束海選，今次有唔少老友記受吳大強影響先前嚟參賽，吳大強分享一啲小貼士，同時寄語年長參賽者要多啲練習同有自信！
網民點睇？
李佳已經倒嗓
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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