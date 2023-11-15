吳大強保持長青心態演出 鍾雨璇大爆Bill哥哥係暖男
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無線娛樂新聞台報導：郭秀雲 吳大強 同 鍾雨璇 呢日出席動物嘉年華，Bill哥哥雖然忙於為11月19號晚台慶演出進行綵排，但係佢知道呢個嘉年華係宣揚愛護動物訊息，二話不說就一口答應支持。Bill哥哥家中養咗三隻愛犬，佢話自己幾忙都好，每日都會帶愛犬出街散步兩次呀。
今次係鍾雨璇同Bill哥哥第二次碰面，佢話對方每次演出都好有感染力，仲大讚Bill哥哥私底下非常暖心，不時都係傳短訊送上關懷祝福。
網民點睇？
吳大強，我喜歡貓咪狗狗
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台