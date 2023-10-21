吳姍儒呷醋爸爸吳宗憲封百萬禮金予KID 爆二人一齊泡澡視訊裸聊
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無線娛樂新聞台報導：吳宗憲大女吳姍儒（Sandy）呢日出席一個品牌活動，以一身白色西裝現身盡顯優雅氣質，有份入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，與一眾人氣主持角逐獎項，吳姍儒坦言心情緊張。
吳姍儒認為最重要係打扮好自己，努力去現場睇吓，自言得獎機會率唔高，雖然今次佢跟爸爸吳宗憲一齊獲提名，不過吳宗憲同時有三個節目獲提名，吳姍儒抱怨爸爸被KID（林柏昇）搶走。
KID同吳宗憲因拍綜藝結緣，二人情同父子，吳宗憲喺KID婚禮驚喜現身兼送上百萬禮金，吳姍儒呷醋自己婚宴冇收到爸爸嘅大紅包，但係吳姍儒好感謝KID照顧爸爸，同時承受各式各樣工作疲憊嘅心情，又爆KID同吳宗憲會一齊泡澡、視訊裸聊。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台