Sandy產後復工回歸與父合作 憲哥悲林襄離任激死乖女
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無線娛樂新聞台報導：吳姍儒 3月分娩誕子之後，呢日正式復工同老竇 吳宗憲 一齊主持節目，Sandy放產假期間一直由 林襄 等代班主持節目，而Sandy正式回歸就話擔心自己地位不保，就連憲哥都要笑佢呀。
憲哥呢日雖然口就話掛住林襄，不過其實都係搞氣氛啫，而Sandy重返現場就狀態一流，身形同懷孕之前完全冇分別，不過憲哥就爆乖女上圍大幅升級，搞到Sandy都頂佢唔住鬧佢變態呀。
Sandy又話囝囝非常易湊似足天使，但係為人母之後就明白父母嘅偉大，所以曾一度喺電話中向憲哥爆喊，而憲哥仲爆Sandy想生四個，呢日佢就親自回應喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台