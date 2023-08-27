吳姍儒首談「牽線許光漢」傳聞子虛烏有 生日獲老公送浪漫驚喜
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無線娛樂新聞台報導：吳宗憲大女吳姍儒（Sandy）呢日出席一個品牌活動，早前陷入性騷擾風波嘅黃子佼，早前爆料聲稱Sandy喺婚前試圖請大鶴牽線認識許光漢，Sandy澄清傳聞子虛烏有，事業亦冇受流言影響。
Sandy承認主持有斷層現象，認為主持斷層跟嗰件事冇太大關係，講到Sandy同帥氣老公去年結婚，相識多年依然甜蜜恩愛，踏入33歲生日，Sandy就收到老公送上驚喜，大讚老公好浪漫，Sandy今年3月生完BB，狀態恢復得好好，佢分享保養心得。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台