吳姍儒首談「牽線許光漢」傳聞子虛烏有 生日獲老公送浪漫驚喜

無線娛樂新聞台報導：吳宗憲大女吳姍儒（Sandy）呢日出席一個品牌活動，早前陷入性騷擾風波嘅黃子佼，早前爆料聲稱Sandy喺婚前試圖請大鶴牽線認識許光漢，Sandy澄清傳聞子虛烏有，事業亦冇受流言影響。