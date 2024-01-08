吳宗憲現身吳淡如節目狠批大學太多 笑獨子鹿希派讀乜都冇用

無線娛樂新聞台報導：吳宗憲 呢日現身知名作家 吳淡如 嘅節目，吸引大批傳媒到場採訪，仲被主場嘅吳淡如笑係咪又出事先吸引大班傳媒朋友到場，又話憲哥應承每有1億點擊就會現身做一次嘉賓，憲哥仲話冇估到兩個月就要兌現承諾呀。