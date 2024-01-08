吳宗憲現身吳淡如節目狠批大學太多 笑獨子鹿希派讀乜都冇用
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無線娛樂新聞台報導：吳宗憲 呢日現身知名作家 吳淡如 嘅節目，吸引大批傳媒到場採訪，仲被主場嘅吳淡如笑係咪又出事先吸引大班傳媒朋友到場，又話憲哥應承每有1億點擊就會現身做一次嘉賓，憲哥仲話冇估到兩個月就要兌現承諾呀。
一向言辭狠辣嘅憲哥，又對台灣當地嘅教育制度發表意見，認為當地大學太過多，應該大幅減少令先有利培養人才，一轉頭又笑自己獨子 鹿希派 唔係讀書材料，唔好比佢浪費資源云云。
近日日本受到地震侵襲，而主持 吳淡如 於金澤開設有餐廳生意，呢日佢就提到幸好當日係日本假期，不過暫時就未能同餐廳職員聯繫了解捐毀情況呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台