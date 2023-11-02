吳宗憲拉群安慰坤達KID 宣佈節目9周年將到中東拍攝
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無線娛樂新聞台報導：吳宗憲、坤達同KID林柏昇主持嘅綜藝節目即將踏入9周年，向來玩得好癲嘅佢哋，呢日就係記招上宣佈，節目嘅9周年特輯將會去到中東國家錄製，憲哥話聽到要去中東時成個人都呆咗，佢仲爆本來製作組係打算去以色列拍攝，但後來商討後先換成去中東。
今年初先榮升爸爸嘅KID，坦言非常唔捨得囝囝木木，仲話要自己出錢買機票帶來囝囝去當地，但係憲哥就即時拒絕，仲話要湊住小朋友根本錄唔到節目。
憲哥早前喺金鐘獎奪得最佳主持人獎，但佢同坤達、KID一齊主持嘅呢個節目未有得獎而抱有遺憾，亦為兩位後輩感到不值，KID就爆頒獎禮過後，憲哥就拉咗佢同坤達入一個新開嘅群組，講咗唔少鼓勵說話嚟安慰佢兩個。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台