吳宗憲拉群安慰坤達KID 宣佈節目9周年將到中東拍攝

無線娛樂新聞台報導：吳宗憲、坤達同KID林柏昇主持嘅綜藝節目即將踏入9周年，向來玩得好癲嘅佢哋，呢日就係記招上宣佈，節目嘅9周年特輯將會去到中東國家錄製，憲哥話聽到要去中東時成個人都呆咗，佢仲爆本來製作組係打算去以色列拍攝，但後來商討後先換成去中東。