吳宗憲Fit爆來港宣傳減肥產品 阿Bob被冒用教買股提防受騙
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無線娛樂新聞台報導：台灣綜藝天王 吳宗憲 百足咁多爪，除咗主持大量節目之外，生意亦都有唔少，呢日佢就來港為佢嘅減肥產品宣傳，而一樣瓣數多多身為香港代理嘅 林盛斌 就一齊現身宣傳，為銷量數字非常理想而慶祝喇。
減足20磅嘅憲哥身形非常Fit，不過久未訪港嘅佢就指難得來港要暫時放低戒心，一定要好好飽嘗唔同美食咁話。
阿Bob近日被層出不窮嘅網上騙案牽連，被盜用肖像成為投資網站嘅廣告，令佢非常頭痕，至於本身係上市公司老闆嘅憲哥，亦叫大家千萬要小心，買賣典股份都要小心，阿Bob亦都提醒大家要提防受騙呀。
網民點睇？
他一直都長這樣啊，並沒有特別keep fit
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台