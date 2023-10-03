吳宗憲Fit爆來港宣傳減肥產品 阿Bob被冒用教買股提防受騙

無線娛樂新聞台報導：台灣綜藝天王 吳宗憲 百足咁多爪，除咗主持大量節目之外，生意亦都有唔少，呢日佢就來港為佢嘅減肥產品宣傳，而一樣瓣數多多身為香港代理嘅 林盛斌 就一齊現身宣傳，為銷量數字非常理想而慶祝喇。