吳宗憲亂噏柯佳嬿有喜惹追問 節目入圍金鐘兩獎Kid出童子功搏獎

無線娛樂新聞台報導：吳宗憲 早前誤爆 謝坤達 嘅太太 柯佳嬿 懷孕嘅消息，令外界紛紛送上祝賀，不過呢日佢哋同 林柏昇 一齊拍攝綜合報導節目時，憲哥就澄清指當時只係節目中亂噏嘅效果，但係現場傳媒就一直追問指係未夠三個月怕小氣，搞到坤達唔知好嬲定好笑。