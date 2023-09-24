吳宗憲亂噏柯佳嬿有喜惹追問 節目入圍金鐘兩獎Kid出童子功搏獎
廣告
無線娛樂新聞台報導：吳宗憲 早前誤爆 謝坤達 嘅太太 柯佳嬿 懷孕嘅消息，令外界紛紛送上祝賀，不過呢日佢哋同 林柏昇 一齊拍攝綜合報導節目時，憲哥就澄清指當時只係節目中亂噏嘅效果，但係現場傳媒就一直追問指係未夠三個月怕小氣，搞到坤達唔知好嬲定好笑。
佢哋主持嘅節目入圍金鐘獎兩個獎項，Kid仲話要帶埋年初先出世嘅乖仔木木去行紅地氈，因為「木生金」咁話。而一向甚少現身紅地氈嘅憲哥就話心大心細，因為唔同節目嘅拍檔都要求佢一齊出現咁話喎。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台