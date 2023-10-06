吳宗憲盼奪金鐘獻小鬼父親 笑指謝坤達須拎獎證家中地位
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無線娛樂新聞台報導：第58屆金鐘獎將於10月20、21號舉行，今年吳宗憲主持3個節目均入圍，佢跟大女Sandy（吳姍儒）第二次以父女檔入圍角逐主持人獎，吳宗憲坦言未決定跟邊一位拍檔行紅地氈。
吳宗憲又指自己唔太在意係咪得獎，稱今年純粹係配菜，因為後輩都需要呢個獎座，吳宗憲作為入圍大贏家，佢未忘已故嘅小鬼黃鴻升，承諾得獎將贈予小鬼爸爸，吳宗憲又爆謝坤達需要拎金鐘獎來證明邊個係一家之主，笑指柯佳嬿係「家裡老二」。
此外，吳宗憲昔日旗下藝人辛龍自從3年前痛失愛妻劉真，辛龍一直處於神隱狀態，近日有傳辛龍帶愛女搬家過新生活，吳宗憲希望對方慢慢走出心中嘅迷障，二人已有一、兩年冇見面。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台