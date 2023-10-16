謝坤達被吳宗憲以家庭地位開玩笑 KID林柏昇認收憲哥百萬紅包
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無線娛樂新聞台報導：吳宗憲、Lulu黃路梓茵、謝坤達、陳漢典同KID林柏昇呢日出席金鐘入圍分享會。憲哥日前突然喺節目爆出坤達太太柯佳嬿懷孕嘅烏龍成為一時笑話，呢日坤達分享首次入圍嘅心情時，再被憲哥拎嚟開玩笑，仲話而家坤達嘅家庭地位高好多，而為免憲哥講錯嘢，身邊嘅陳漢典同Lulu都即時開口救場，話一切都係為咗節目效果，坤達亦開口話：「你們剛剛問我會不會緊張，我最緊張的就是憲哥的發言。」
啱啱同太太補辦婚禮嘅KID，獲憲哥封百萬大紅包送祝福，由於對方以支票方式嚟包紅包，所以KID講笑話自己收到支票後，第二日退完酒店房就即刻去入票呀！
對於有傳憲哥斥巨資購入老牌牛肉店，仲將店舖交畀囝囝鹿希派打理一事，呢日憲哥都有提及，佢仲分享咗一件至今都解釋唔到嘅詭異事件呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台