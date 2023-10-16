謝坤達被吳宗憲以家庭地位開玩笑 KID林柏昇認收憲哥百萬紅包

無線娛樂新聞台報導：吳宗憲、Lulu黃路梓茵、謝坤達、陳漢典同KID林柏昇呢日出席金鐘入圍分享會。憲哥日前突然喺節目爆出坤達太太柯佳嬿懷孕嘅烏龍成為一時笑話，呢日坤達分享首次入圍嘅心情時，再被憲哥拎嚟開玩笑，仲話而家坤達嘅家庭地位高好多，而為免憲哥講錯嘢，身邊嘅陳漢典同Lulu都即時開口救場，話一切都係為咗節目效果，坤達亦開口話：「你們剛剛問我會不會緊張，我最緊張的就是憲哥的發言。」