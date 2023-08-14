吳岱融不通投資好磚頭 太太話晒事睇樓當娛樂
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無線娛樂新聞台報導：吳岱融 近年低調喺大馬發展飲食生意，做得有聲有色之餘，仲聽聞有計劃將生意猜嚟香港，早前身處大馬開工嘅岱融哥，呢日就現身香港，為一個海外樓盤活動宣傳喇。而佢本人亦都話因為身處娛樂圈時間唔穩定，所以主力將投資放喺物業市場喎。
雖然唔少人都鍾情投資股票同其他金融產品，不過岱融哥就明言自己毫無研究，甚至理財都係交比太太打理呀。至於香港樓市降溫，身為新加坡人嘅佢就話都係睇太太決定，仲會當娛樂周圍參觀，更加分享自己嘅Dream House係點樣嘅。
今年已經入行40周年嘅佢，就話未準備特別慶祝活動，不過《隱門》當中嘅暴燥大賊王演出，就令身邊朋友都笑言睇劇先認識到真正嘅佢喇，而8月生日嘅佢仲話已經約好太太同乖仔一齊慶祝喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台