吳岱融不通投資好磚頭 太太話晒事睇樓當娛樂

無線娛樂新聞台報導：吳岱融 近年低調喺大馬發展飲食生意，做得有聲有色之餘，仲聽聞有計劃將生意猜嚟香港，早前身處大馬開工嘅岱融哥，呢日就現身香港，為一個海外樓盤活動宣傳喇。而佢本人亦都話因為身處娛樂圈時間唔穩定，所以主力將投資放喺物業市場喎。