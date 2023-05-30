吳岱融《隱門》做「鷲哥2.0」喪盡天良 湯洛雯咬住唔放勢不兩立

無線娛樂新聞台報導：吳岱融今次喺新劇《隱門》飾演喪盡天良嘅葉嘯天（喪天） ，角色比當年《巨輪II》入面嘅「鷲哥」更加暴力殘忍，掌摑、性虐戲份樣樣齊，黃智雯喺劇中演喪天女兒Luna，被吳岱融打得最多，二人有大量衝突場面，包括掌摑、箍頸、扯頭髮同掟埋墻。