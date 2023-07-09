Shocking Pink現身上海活動 吳建豪自嘲打扮如跳標準舞

無線娛樂新聞台報導：吳建豪 呢日以一身鮮艷嘅粉紅色裇衫現身上海一個品牌活動，加上黑色褲之褲呢身打扮，令佢都搞笑自嘲好似係準備參與國際標準舞比賽一樣喇。唔係個個男士都Carry得到粉紅呢種顏色不過VanNess就完全冇問題，一樣咁有型呀。